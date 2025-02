Petit, treinador do Rio Ave, após o empate (2-2) na receção ao FC Porto, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

«[Tinha pedido uma equipa intensa e foi assim, mas também fez muitos ajustes no início do jogo] Sabíamos que íamos encontrar uma equipa que analisamos num jogo da Liga Europa e algumas situações do treinador quando estava no México. Entrámos sem saber o que iam apresentar, mudaram jogadores e a forma de jogar. No lado direito, com o Gonçalo Borges aberto e João Mário a entrar por dentro, na esquerda o Moura a fazer o corredor e o Mora nas costas dos nossos médios. Tentámos corrigir para dentro do campo, sobre o lado esquerdo tínhamos dificuldades. Foram 20 minutos difíceis, a ajustar um pouco à forma de jogar do FC porto, aos poucos fomo-nos soltando, saindo para o ataque. Fomos felizes a fazer o golo na primeira parte, mas merecido porque trabalhámos para isso.

Na segunda parte, sabíamos que o FC Porto ia entrar bem, num lance de bola parada surge o golo, depois o Olinho, que está a subir de produção, acaba por ser feliz e o FC Porto chega à igualdade, acaba por ser feliz num remate de fora da área. Ajusta-se o resultado, foi um jogo bem disputado e intenso.»

«[Percebeu que o ouro estava em condicionar a saída de bola pelos centrais?] Eles jogavam com um quadrado na primeira parte, na segunda com um jogo mais direto. Têm qualidade, com jogadores que podem desequilibrar e fomos ajustando. Fizemos substituições e estreias de alguns jogadores. É um ponto merecido pelo que fizemos.»

«[Momento na reta final em que dá a expulsão] Às vezes, quando vamos todos para a frente, pode haver o desequilíbrio. Nestas situações, fruto da juventude deles, quisemos ir todos na transição e podíamos ter matado o jogo. No lançamento, fiquei mais frustrado. A acabar, o FC Porto ganha a bola, sai em transição e dá a expulsão do Panzo. Podíamos ter matado a jogada no nosso meio-campo. É fruto da falta de experiência da nossa equipa. Mas satisfeito por eles, têm evoluído muito.»

«[A Taça tem de ser um objetivo?] Com todo o respeito pelo São João de Ver, este empate só sobressai se fizermos o nosso trabalho na quinta-feira. É um objetivo estar nas meias-finais da Taça de Portugal.»