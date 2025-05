Na antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, Petit voltou a falar do desaire do Rio Ave em Guimarães, porque entende que os vilacondenses precisam de «mostrar uma imagem diferente».

«Foi uma semana em que sentimos que tínhamos de mudar. No final do último jogo com o Vitória de Guimarães [derrota 3-0], disse que esta não era equipa que tínhamos vindo a ser. Temos agora de dar uma imagem diferente. Notei uma boa reação e muito trabalho para isso», disse Petit, em conferência de imprensa.

«Entrámos mal, um pouco desligados. Eu também já estive dentro de campo e sei que às vezes se contagia quando se perde confiança e falta agressividade. Mas, agora queremos dar uma boa resposta, com atitude e comunicação», frisou.

Petit apontou a intensidade e organização como principais valias do Estrela, que na última jornada venceu o FC Porto por 2-0.

«O Estrela ganhou ao FC Porto mostrando que podem ser intensos, agressivos, com jogadores experientes e de qualidade. São intensos nos duelos, atacam bem a profundidade, com jogadores que conheço bem. Vai ser um jogo difícil, mas queremos dar uma boa resposta», salientou.

O Rio Ave pode garantir a permanência na Liga neste jogo, mas Petit vincou que tem outros objetivos para a equipa. «Desde que cheguei, nunca falei em permanência. Sabemos da realidade da tabela, mas sempre olhámos para cima. A mensagem é clara, alcançar os 37 pontos e superar a temporada passada. Temos três jogos e queremos muito, já neste desafio atingir os 36.»

Sem os lesionados Petrasso e Kiko Bondoso, o Rio Ave recebe o Estrela no domingo, a partir das 15h30, num jogo da 32.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.