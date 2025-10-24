Sotiris Silaidopoulos destaca a qualidade que o Rio Ave tem para dar a volta ao desaire do passado domingo, quando caiu na Taça de Portugal, diante do Sintrense. O técnico reforça a dificuldade de jogar na Reboleira e assegura que o objetivo passa por regressar aos «bons resultados»:

Motivação do Rio Ave após cair na Taça

«Queremos ganhar e essa motivação tem de vir de dentro de nós. Não é uma pressão externa. Temos qualidade para isso e um bom plano. Mas, para conseguir bons resultados, precisamos de compromisso em cada treino, em cada jogo. Essa é a única forma de vencer. Estávamos em boa forma, com três jogos e bons resultados. Um jogo como este é um revés, mas podemos usá-lo de forma positiva.»

Análise ao Estrela da Amadora

«Sei como é difícil jogar no estádio do Estrela da Amadora. Eles também tiveram um mau resultado na Taça, o que os vai motivar a querer reagir. Mas nós também queremos o mesmo. Têm um novo treinador a tentar implementar as suas ideias, mas continuam fortes nas transições e nas bolas paradas. Queremos ser sólidos, concentrados, ir lá, fazer um bom jogo e voltar ao bom desempenho e aos bons resultados.»