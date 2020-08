A última época foi aquela em que foram assinalados mais penáltis dos últimos oito anos. No total, registaram-se 117 penáltis, mais um do que na época anterior, segundo os dados revelados pela Liga.

Mas se na temporada 2018-2019 a taxa de sucesso foi a mais alta no mesmo período (86 por cento de eficácia), o último campeonato foi aquele em que mais penáltis se falharam, fixando-se a média de eficácia em 74 por cento.

Já no que diz respeito a deve e haver dos penáltis, o Rio Ave e o FC Porto surgem no topo da lista de mais penáltis assinalados a favor, tendo ambos beneficiado de 14 castigos máximos.

A terceira equipa com mais penáltis a favor foi o Tondela (11), com o top-5 a ser completado com o Benfica (nove) e o Sporting (oito), os mesmos que o Famalicão.

O V. Setúbal foi a equipa que beneficiou de menos grandes penalidades, apenas uma, que não conseguiu converter.

De resto, as únicas equipas que tiveram 100 por cento de eficácia da marca dos onze metros foiram o Sporting (8/8), o Santa Clara (6/6), o Moreirense (4/4), Marítimo (4/4) e P. Ferreira (4/4).

Já no que diz respeito aos penáltis contra, o Moreirense foi a equipa que viu serem-lhe marcados mais castigos máximos (14), seguidos do Desp. Aves (13). V. Setúbal, Santa Clara e P. Ferreira tiveram todos nove penáltis contra.

De resto, o FC Porto foi a equipa contra a qual foram assinaladas menos grandes penalidades (duas), seguido de Rio Ave e Benfica, ambos com três penáltis contra.