Plantel mais consistente e uma segunda volta da Liga melhor. Esta é a projeção de Luís Freire para a segunda volta do campeonato, quando o Rio Ave ocupa o 16.º lugar, com 16 pontos. Esta quarta-feira, os vilacondenses recebem o Estoril, 15.º, com mais um ponto.

«Com os reforços teremos mais soluções para fazer uma segunda volta melhor. Vejo os jogadores que estão a chegar com muita vontade de ajudar o grupo. Ficaremos mais completos», disse o técnico, em conferência de imprensa.

Neste mercado chegaram a Vila do Conde os avançados Aziz e Marios Vrousai, os médios João Teixeira e Tanlongo, o defesa Hélder Sá e o guarda-redes Cezary Mistza, devendo, nas próximas horas, oficializar as contratações do médio Adrien Silva.

«Estamos numa sequência de exibições consistentes. Queremos continuar a somar pontos e vencer este jogo, sabendo que temos de ser fortes defensivamente, mas competitivos a atacar, mostrando capacidade para impor o ritmo de jogo», propôs Luís Freire.

Sobre os «canarinhos», o técnico espera um adversário «confiante», à boleia da prestação na fase final da Taça da Liga.

«O Estoril tem melhorado muito desde que o Vasco Seabra entrou, com jovens valores que estão a mostrar toda a sua capacidade individual», concluiu.

No boletim clínico do Rio Ave permanece o avançado André Pereira. Quanto a castigos, o defesa Miguel Nóbrega é a única baixa.

O encontro da 19.ª jornada da Liga arranca pelas 18h45 desta quarta-feira.