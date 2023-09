Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do estádio dos vila-condenses, após o empate frente ao Famalicão, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Os resultados são sempre discutíveis. Estivemos bem na construção, chegámos ao meio-campo ofensivo com qualidade, mas nem sempre desenvolvemos as jogadas. Houve algumas precipitações, não estivemos bem na definição. O Famalicão procurou pressionar alto e construir jogo mais direto por estar a favor do vento.

Fica um amargo de boca. Podíamos ter feito mais na primeira parte. Devíamos ter sido mais ambiciosos. O Famalicão teve mérito no golo, foi um boa jogada e um bom cabeceamento do Cádiz. Na segunda parte tentámos emendar, a equipa foi mais agressiva na forma pressionou. Ganhou bolas altas e o Famalicão deixou de ter tanta vantagem no jogo direto. Desenvolvemos o nosso futebol e fizemos o 1-1. Até à lesão do Guga, o jogo foi mais nosso. O Zé Manuel teve uma boa situação para fazer o 2-1.



Se o jogo não tivesse tido tantas paragens, podíamos ter feito o 2-1. Houve dois penáltis revertidos, um deles em que se perdeu muito tempo. Temos de aceitar o empate. Estou orgulhoso da atitude e da reação dos jogadores. Eles acreditam, fazem coisas boas e é assim que conseguimos ser superiores a adversários muito fortes. Queríamos ganhar, não conseguimos, mas deixo uma palavra aos jogadores e aos adeptos.»



[Rio Ave devia ter mais pontos pelo que fez até agora]:



«Este é um grupo especial, que acredita muito no trabalho e que é unido. É um grupo que gosta de tentar jogar. Tivemos momentos bons, mas faltou-nos definir melhor no último terço. Fizemos uma boa primeira parte com o Estoril, mas não conseguimos tirar nada, contra o FC Porto estivemos a ganhar até final. Hoje empátamos, mas fomos bravos na luta. Estamos a somar pontos, mas se tivéssemos mais um ou dois, era justo pelo que temos feito. Acreditamos no processo e os jogadores dão tudo pelo clube. Estamos juntos nesta luta que está a começar.»



[Ausência do Boateng]:



«Sofreu um alesão no último treino da semana e pode ficar de fora entre três a quatro semanas. Vamos ver como evolui. Jogou o Zé Manuel que esteve muito bem. Vamos tendo as nossas soluções, há jogadores a crescer. Acabámos o jogo com cinco jogadores da formação do Rio Ave, jogadores com qualidade e que querem muito.»