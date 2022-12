Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do estádio vila-condense, após o empate (1-1) frente ao Marítimo, em jogo antecipado da 14.ª jornada da Liga:



«Assistimos a um bom espetáculo apesar de o vento ter condicionado o jogo. Sou treinador e tenho esta visão... não tínhamos referências do adversário. Quando observámos o oponente, controlámos melhor o que este pode fazer. No entanto, entrámos bem e tivemos duas situações para marcar pelo Hernâni.



O Marítimo respondeu com a bola na trave num lance em que existiram duas faltas sobre jogadores nossos. A seguir, o Marítimo teve um remate perigoso à malha lateral e na sequência, acaba por marcar e ficar com ascendente. Tivemos ascendente no início e eles tiveram no meio da primeira parte. Acabámos melhor e empatámos. Ao intervalo tínhamos mais remates, mais posse de bola apesar de haver algum equilíbrio. O empate ajustava-se.



A segunda parte foi quase de sentido único. Com o vento a favor e já com referências do Marítimo, pressionámos mais alto, fomos mais objetivos com bola, tivemos capacidade para chegar e criar perigo. Tivemos também oportunidades para fazer o 2-1. Tentámos [chegar ao golo], refrescámos a equipa. Quem entrou, entrou bem e colocou-nos mais perto de ganhar. Mas o jogo estava sempre perigoso porque o Marítimo tem bons jogadores.



Quisemos sempre ganhar, mas não nos podíamos expor completamente. Se ganhássemos, ninguém diria que o Rio Ave não merecia. Fizemos mais do dobro dos remates e tivemos o ascendente do jogo. Já ganhámos ou empatámos jogos no final. Na Madeira, por exemplo, ganhámos com um golo depois da hora. Hoje quase ganhávamos com um golo depois da hora. O futebol é o que é. Foi invalidado um golo que dava justiça ao marcador e que seria um prémio justo para os meus jogadores.



Reação ao golo anulado? Reajo com naturalidade. Já fomos buscar pontos no último minuto. Estava preocupado se tivesse menos remates e oportunidades e ganhasse. Se tivesse vencido estava eufórico.»



[Balanço de 2022]:



«Foi um bom ano para o clube, jogadores, treinador, staff e direção. Subimos de divisão, fomos campeões e temos 19 pontos na Liga antes do Natal. Foi um bom ano, mas agora vem outro. Vamos descansar um pouco para os 20 jogos que faltam. Temos de manter o foco e jogar já o próximo jogo para ganhar. É o nosso trabalho.»