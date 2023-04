Com 35 pontos somados na Liga, o Rio Ave já olha para mais uma temporada na elite do futebol português, para natural satisfação do treinador.

«Não vou esconder. Quando conseguimos praticamente a permanência, senti um sabor de vitória, de subida de divisão, de conseguir um objetivo bom para o clube, uma alegria, satisfação, orgulho... Eram coisas importantes de conseguir, porque são anos de pressão. O clube precisava de subir e de se manter, são anos em que não dá para falhar», diz Luís Freire, citado pela agência Lusa.

Apesar da situação confortável na tabela, o treinador do Rio Ave garante que a equipa continua motivada e a olhar para cima.

«Não irão ver um Rio Ave desmotivado. Isso é ponto assente. Estamos muito motivados, empenhados, queremos mesmo mais pontos, fazer melhor, sempre a olhar para cima e ultrapassar o próximo adversário que está a um ponto [Desportivo de Chaves] e por aí fora. Enquanto houver três pontos para disputar, podem ter a certeza que o Rio Ave estará extremamente motivado», acrescenta, antes da visita ao Boavista.

«É uma equipa que pontua muitas vezes em casa, vem de uma vitória frente ao Vitória de Guimarães e um empate frente ao Vizela, dois resultados interessantes e é uma equipa com muita projeção ofensiva dos extremos e dos seus médios a chegar à área. [...]. É uma equipa muito física, forte a explorar os corredores laterais. Nós sabemos disso. É uma equipa aguerrida como o seu treinador, o Petit, também era como jogador», analise Luís Freire.

O treinador do Rio Ave não conta com Joca e Bruno Ventura, que estão lesionado, enquanto que Patrick William cumpre castigo.

O Boavista-Rio Ave está marcado para as 18h deste sábado, e conta para a 29.ª jornada da Liga.