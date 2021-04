O treinador Ricardo Soares afirmou esta sexta-feria que espera «um excelente jogo de futebol» entre Gil Vicente e Rio Ave, que vão «lutar pelos pontos até ao último segundo», no sábado, para a 25.ª jornada da I Liga.

Após dois triunfos, sobre Vitória de Guimarães (4-2) e Nacional (2-0), bem como uma paragem competitiva que serviu para cimentar o «processo de jogo», o técnico adiantou que a equipa de Barcelos se desloca a Vila do Conde para «disputar o jogo pelo jogo», antecipando um «duelo muito atrativo», frente a um adversário de «qualidade».

«Respeitamos muito o Rio Ave, mas vamos com o intuito de vencer. Vai ser um excelente jogo de futebol. (...) As duas equipas querem lutar pelos pontos até ao último segundo. É um jogo para [ser decidido nos] 90 minutos ou até nos descontos, discutido ao palmo», disse, na conferência de antevisão à partida, agendada para as 18:00 de sábado.

Ricardo Soares avisou que o Rio Ave, além de ter «muita qualidade individual», «melhorou substancialmente» após a entrada do treinador Miguel Cardoso, sobretudo na «organização defensiva».

«Ficou uma equipa mais coesa na perda de bola. Quer assumir o jogo, mas não corre tantos riscos como anteriormente. É uma equipa mais estável. E tem um conjunto de jogadores que, quando os resultados aparecem, se torna melhor. A qualidade está lá», referiu.

Para o treinador, os galos devem também estar atentos aos contra-ataques adversários, já que a formação vila-condense beneficia de «jogadores rápidos, com boa tomada de decisão», que podem criar perigo.

Já a propósito das notícias que dão conta do alegado interesse de Benfica e de Sporting de Braga na contratação de Lucas Mineiro, Ricardo Soares elogiou o «equilíbrio emocional» do médio brasileiro, de 24 anos, tendo dito que um eventual salto competitivo vai depender do que «ele fizer até ao final do campeonato».

«O Lucas é um jogador importantíssimo para o Gil Vicente, porque põe os interesses da equipa à frente dos dele. Tem uma abrangência de terreno fantástica e evoluído taticamente. É preciso melhorá-lo em um ou outro aspeto para que possa dar o salto, mas é jogador para outra dimensão [face ao Gil Vicente]», comentou.

Recorde-se que o presidente do Gil Vicente, Francisco Silva, já revelou que vai exercer a opção de compra sobre o médio brasileiro estipulada aquando do acordo com a Chapecoense para o empréstimo.