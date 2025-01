Os gilistas entraram no jogo a cantar de galo, mas Aguilera também mostrou ter a garganta afinada e deixou tudo como começou. Gil Vicente e Rio Ave dividiram os pontos e fecham a primeira volta a meio da tabela, na 11.ª e 10.ª posições, respetivamente.

A formação barcelense esteve melhor na primeira metade e foi a vencer para o descanso. A turma rioavista reagiu no segundo tempo e chegou à igualdade. O galo ainda tentou o assalto final à baliza forasteira, porém faltou eficácia.

Félix a dar vantagem ao galo

O Gil Vicente esteve melhor nos primeiros 45 minutos e a vantagem, pela margem mínima, ao intervalo era justa. Os galos tiveram mais bola, mais remates e sempre mais perto do golo. Já o Rio Ave parecia congelado com o frio que se fazia sentir em Barcelos. Os vilacondenses defendiam bem e não permitiam veleidades aos gilistas, mas também não conseguiam chegar ao ataque.

Bruno Pinheiro mexeu no meio-campo depois do empate (1-1) em Arouca, fazendo apenas uma alteração: Fujimoto regressou à equipa e Santi Garcia foi relegado para o banco de suplentes. Por seu turno, Petit mudou duas peças no onze depois do triunfo caseiro diante do Nacional (2-1). Na defesa, Patrick William cedeu o lugar a Petrasso, que se estreou a titular, e no meio-campo regressou Martim Neto no lugar de Olinho.

Os barcelenses demoraram 38 minutos até materializar o ascendente. Numa boa jogada coletiva, Fujimoto desmarcou Aguirre que, já na área, assistiu Félix Correia para o golo, marcado em carrinho. Antes, já Mboula, por duas vezes, Fujimoto e Josué tentaram acertar no alvo, tarefa que não foi bem-sucedida. A formação rioavista só por uma vez conseguiu ameaçar a baliza local. Após perda de bola de Kazu, Clayton rematou já no interior da área à figura de Andrew.

Aguilera deixa tudo empatado

Tiago Morais entrou no segundo tempo para tentar agitar as águas vilacondenses. E, apesar de demorar alguns minutos, acabou por conseguir. Aos poucos, a turma rioavista foi galgando terreno e acercando-se da baliza local. Clayton foi o primeiro a ameaçar, com um desvio de calcanhar à boca da baliza após passe de Kiko. Valeu defesa atenta de Andrew. Logo depois, foi a vez de Tiago Morais testar a atenção do guardião brasileiro.

O anunciado golo acabou por chegar. Perda de bola de Fujimoto em zona proibida, Novais deu a Vrousai e o grego a entregar em Aguilera que, à entrada da área, rematou colocado para a igualdade. Os galos reagiram de imediato e foram em busca da vitória. Félix Correia deu o primeiro aviso e Mory Gbane desperdiçou a melhor oportunidade. Após assistência de Kazu, o médio, já na pequena área, disparou para as nuvens. Em cima do apito final, Rúben Fernandes teve muito perto de dar o triunfo, mas errou o alvo.

FIGURA: Aguilera (Rio Ave)

Grande jogo do médio rioavista. O costariquenho pautou todo o jogo vilacondense e marcou no melhor momento da equipa. Aguilera, com um remate frontal colocado, deu um precioso ponto ao Rio Ave em Barcelos

MOMENTO DO JOGO: Perdida de Gbane

Depois de sofrer o empate, o Gil Vicente foi para cima do Rio Ave e encostou o adversário às cordas. A igualdade podia ter sido desfeita por Mory Gbane que, já na pequena área, tinha tudo para marcar. Contudo, o remate mais parecia um alívio e foi parar às bancadas.

POSITIVO: Reencontros

Esta partida marcou o reencontro de dois jogadores com a ex-equipa. Do lado do Gil Vicente, Josué defrontou o emblema que defendeu nas duas últimas temporadas. Do lado do Rio Ave, Martim Neto regressou ao estádio que o lançou para as câmaras da I Liga.