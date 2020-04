Mehdi Taremi chegou no início da temporada do Rio Ave e apresenta números interessantes na temporada de estreia no futebol europeu: 11 golos em 27 jogos para o avançado iraniano.



O jogador de 27 anos tem despertado o interesse de outros clubes e o «Record» garante que o Sporting é um dos emblemas que tem acompanhado com grande atenção o percurso de Taremi, falando de uma investida leonina em janeiro. «Sim, houve interesse do Sporting. Mas como sabe o Medhi tem contrato com o Rio Ave, que também é parte das suas decisões», salientou o empresário do avançado, Alireza Nikoomanesh, ao jornal desportivo.



Internacional pelo Irão, Taremi defrontou Portugal no Campeonato do Mundo de 2018. Nessa altura já representava o Al-Gharafa, do Catar, última etapa antes da mudança para o futebol português, através do Rio Ave.