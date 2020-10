Ivo Pinto, jogador do Rio Ave, em declarações à Sport TV após a derrota contra o Benfica por 2-0:



«Foi a primeira vez que não impusemos a nossa qualidade. Cometemos muitos erros e contra o Benfica isso paga-se caro. Não conseguimos jogar e isso acabou por dar o resultado final. Tentámos contornar a pressão do Benfica, que é muito forte, mas não conseguimos. No segundo tempo melhorámos um bocadinho, com mais ocasiões e bolas nas costas da defesa do Benfica, mas não fomos a equipa que temos sido.»



«Temos de nos agarrar ao que tem sido o Rio Ave nos últimos anos. A qualidade do Rio Ave tem sido demonstrada em vários momentos - Milan, Besiktas, Famalicão - mas contra o Benfica quebrámos um bocadinho.»