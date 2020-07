João Henriques, treinador do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após o empate (2-2) ante os vilacondenses, em jogo da 33.ª jornada da Liga:



«Sinal menos para a nossa entrada. Estivemos muito expetantes. Após o golo do Rio Ave, começámos a ser agressivos e a pressionar. Começámos a ter as nossas situações para chegar ao intervalo com o empate.



Na segunda parte entrámos bem, criámos situações. O Rio Ave quis assumir o jogo, pressionámos, criámos situações e ficámos na frente do marcador. Podíamos ter resolvido o jogo pelo Santana. Depois aconteceu o penálti.



Qualquer equipa podia ter vencido, mas acabou 2-2. Ficámos com aquele sabor agridoce por termos estado em vantagem. Este ponto permitiu-nos igualar a prestação da época anterior, mas queremos superá-la. Temos de um jogo para o fazer e vamos tentar superar o registo pontual do clube e a melhor classificação possível.»