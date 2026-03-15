O treinador do Estrela da Amadora disse que a equipa sofreu dois golos por culpa própria, com duas perdas de bola que não podem acontecer na I Liga. João Nuno gostou da reação da equipa na segunda parte.

Reação chegou tarde?

A entrada da equipa até foi positiva, sofremos dois golos em duas perdas de bola e permitimos a transição do Rio Ave, que, na primeira parte, cresceu após o golo. Foi a nossa pior fase. Na segunda parte, parecia que entramos bem, mas mais uma perda de bola e sofremos. A partir daí, metemos jogadores com mais capacidade de ter bola, mas pela nossa reação podíamos ter levado daqui outro resultado.

Porque não mexeu na equipa ao intervalo?

Eu disse que a última fase da primeira parte se deveu à nossa falta de agressividade e não é uma questão de jogadores, por isso dei cinco ou dez minutos para alterarem isso. O Robinho e o Doué são jogadores com mais capacidade para ter bola e aí foi a nossa melhor fase do jogo. Marcámos e tivemos mais oportunidades. Não chegou por culpa nossa. Não podemos, na I Liga, sofrer dois golos quando temos a posse de bola.

Mexidas em janeiro ainda condicionam a equipa?

No início notávamos isso, mas agora já temos mais tempo de treino e agora essa situação já não se nota tanto. Mais do que olhar para as mexidas de janeiro, temos de olhar já para o jogo do Casa Pia e tentar vencer.