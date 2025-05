Declarações do treinador do Estrela da Amadora, José Faria, após a derrota por 2-0 ante o Rio Ave, esta segunda-feira, em jogo da 32.ª jornada da Liga:

«Estamos numa fase muito importante da época e, por mais que tentemos controlar a ansiedade e os nervos, a importância do jogo para ambas as equipas tornou as coisas mais difíceis. Quem marcasse primeiro podia desbloquear o jogo. O Rio Ave aproveitou um erro nosso e conquistou um penálti. Depois acabaram por vencer bem. O Rio Ave foi melhor, tem um grande plantel e jogadores de qualidade, como o André Luiz, que já foi nosso. Mostrou um nível alto. Dou os parabéns ao clube e às gentes de Vila do Conde.»

[Sobre o adiamento do jogo, originalmente agendado para domingo:] «Não quero usar isso como desculpa, mas foram três dias fora de casa. Não tivemos campo, nem equipamento próprio. O Rio Ave voltou a casa, treinou, estava mais preparado. Num jogo equilibrado, os pequenos detalhes contam. Mas não foi por isso que perdemos.»

«No jogo da primeira volta, vencemos, mas houve um momento infeliz com os apanha-bolas, incentivados pelo público, a atirarem bolas para o campo. Não foi algo premeditado pelo Estrela. Assumi responsabilidade, falei com eles, e nunca mais aconteceu. Lamentavelmente hoje pareceu vingança. O Rio Ave é um clube histórico, de uma região de gente trabalhadora. Tem um passado forte e devia querer vencer sendo melhor. Mas hoje não foi o exemplo certo para os mais novos.»