Antes de regressar ao Benfica, Bruno Lage fez parte da equipa técnica de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea. No final da partida frente ao Sp. Braga, o treinador do Rio Ave deixou uma mensagem ao amigo de casa que deixou o comando técnico dos encarnados.



«Lamento a saída de qualquer colega. O Bruno é um amigo, praticamente de casa. Parte-se sempre pela zona mais frágil: pelo treinador. Já era um grande treinador antes de ir para o Benfica, provou que é um grande treinador no Benfica e continua a ser um grande treinador agora que saiu», disse o técnico, na sala de imprensa do estádio do Rio Ave.



No total, Carvalhal e Lage trabalharam juntos durante três temporadas.