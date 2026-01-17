Leandro Barreiro, jogador do Benfica, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o triunfo por 2-0 frente ao Rio Ave, uma partida a contar para a 18.ª jornada do Campeonato Nacional:

Primeiro golo marcado no campeonato esta época

«O mais importante é a vitória de hoje. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, fizemos um bom jogo e o mais importante é a vitória de hoje. Isso é um bónus.»

Equipa ligada

«Foi difícil, nós jogámos há três dias, quer dizer, era mais uma coisa que nós, dentro da equipa, falámos e dissemos que tínhamos de entrar fortes no jogo e começar bem, e foi isso que fizemos. Tivemos logo muitas oportunidades para marcar o golo. Demorou um bocado, mas sim, foi essa a ideia: entrar bem no jogo.»

Adaptação às posições é chave

«Eu adapto-me. Adapto-me à posição. Hoje joguei um pouco mais ofensivo, sim. Deixei o Sudakov um pouco mais ofensivo atrás do Pavlidis. Mas seja onde for, eu estou aí para dar o meu máximo e ajudar a equipa.»

Ganhar 17 jogos em 17?

«Hoje foi o primeiro passo e agora é seguir em frente, ver o próximo jogo. Mas o nosso objetivo é ganhar, claro, todos os jogos.»