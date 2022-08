O FC Porto viaja este domingo até Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, em mais jogo da 4.ª jornada da Liga, com início marcado para as 20h30, que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Taremi é a grande dúvida para este jogo. O goleador iraniano saiu do clássico com o Sporting com um traumatismo, esteve a recuperar durante a semana, mas Sérgio Conceição só hoje vai decidir se joga de início ou se começa no banco. O treinador foi claro na conferência de imprensa, espera poder contar com o avançado, mas diz que também preparou alternativas. Fora de jogo vai continuar Marko Grujic.

Do lado do Rio Ave, Luís Freire não vai poder contar com o lateral João Ferreira que vai cumprir um jogo de castigo.

