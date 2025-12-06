Clayton voltou a ser decisivo no regresso às vitórias do Rio Ave, depois do triunfo por 2-1 frente ao AVS.

O avançado brasileiro bisou no encontro e chegou aos dez golos no Campeonato Nacional, igualando Pavlidis (Benfica) no topo da lista dos melhores marcadores.

Pedro Gonçalves, que faturou no dérbi diante dos encarnados, está na terceira posição com nove tentos, os mesmos que o colega de equipa Luis Suárez.

Confira a lista dos melhores marcadores:

10 Golos

Evangelos Pavlidis (Benfica)

Clayton Silva (Rio Ave)

9 Golos

Luis Suárez (Sporting)

Pedro Gonçalves (Sporting)

8 Golos

Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)

Guilherme Schettine (Moreirense)

7 Golos

Jesus «Chuchu» Ramírez (Nacional)

6 Golos

Samu Omorodion (FC Porto)

5 Golos

Naïs Djouahra (Arouca)

Yanis Begraoui (Estoril Praia)

Sidny Lopes Cabral (Estrela da Amadora)

Ricardo Horta (Sp. Braga)