Liga: Clayton apanha Pavlidis na liderança dos melhores marcadores
Ponta de lança brasileiro foi decisivo no triunfo do Rio Ave com dois golos
Clayton voltou a ser decisivo no regresso às vitórias do Rio Ave, depois do triunfo por 2-1 frente ao AVS.
O avançado brasileiro bisou no encontro e chegou aos dez golos no Campeonato Nacional, igualando Pavlidis (Benfica) no topo da lista dos melhores marcadores.
Pedro Gonçalves, que faturou no dérbi diante dos encarnados, está na terceira posição com nove tentos, os mesmos que o colega de equipa Luis Suárez.
Confira a lista dos melhores marcadores:
10 Golos
Evangelos Pavlidis (Benfica)
Clayton Silva (Rio Ave)
9 Golos
Luis Suárez (Sporting)
Pedro Gonçalves (Sporting)
8 Golos
Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)
Guilherme Schettine (Moreirense)
7 Golos
Jesus «Chuchu» Ramírez (Nacional)
6 Golos
Samu Omorodion (FC Porto)
5 Golos
Naïs Djouahra (Arouca)
Yanis Begraoui (Estoril Praia)
Sidny Lopes Cabral (Estrela da Amadora)
Ricardo Horta (Sp. Braga)