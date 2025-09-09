Liga: Clayton eleito melhor avançado do mês de agosto
Avançado do Rio Ave faturou em cinco ocasiões nos primeiros três jogos da competição
Clayton é o melhor avançado do mês de agosto.
Através de uma nota partilhada no site oficial, a Liga confirmou a distinção para o jogador do Rio Ave, que apontou cinco golos nos primeiros três jogos do campeonato. Clayton fez um «bis» contra Sp. Braga e Arouca, tendo ainda colocado o nome na lista de marcadores contra o Nacional.
Ao todo, Clayton arrecadou 46,03 por cento dos votos de todos os treinadores da Liga, superando a concorrência de Schettine (Moreirense), com 18,25 por cento das preferências, e Pablo (Gil Vicente), que somou 9,52 por cento das escolhas.
Uma mão cheia 🖐 de golos e a outra vai segurar o 🏆 Continente 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗼 𝗺𝗲̂𝘀 na #LigaPortugalBetclic!— Liga Portugal (@ligaportugal) September 9, 2025
Clayton foi escolhido pelos treinadores como o melhor de agosto! Aprovas?#RAFC pic.twitter.com/uVK7zoSjOS