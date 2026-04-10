Jalen Blesa, avançado do Rio Ave, foi eleito o jogador do mês de março na Liga.

O espanhol, reforço de inverno dos vilacondenses, marcou quatro golos noutros tantos jogos em março. De resto, Blesa até já tinha sido distinguido como avançado do mês.

O jogador de 25 anos recolheu 18,18 por cento dos votos os treinadores e ficou à frente de Luis Suárez e de Rodrigo Zalazar, ambos com 14,14. O avançado do Sporting, no entanto, superou o médio do Sp. Braga, porque somou menos minutos.