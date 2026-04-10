Liga
Há 40 min
Liga: Jalen Blesa eleito jogador do mês
Avançado do Rio Ave supera Suárez e Zalazar
AZ
Avançado do Rio Ave supera Suárez e Zalazar
AZ
Jalen Blesa, avançado do Rio Ave, foi eleito o jogador do mês de março na Liga.
O espanhol, reforço de inverno dos vilacondenses, marcou quatro golos noutros tantos jogos em março. De resto, Blesa até já tinha sido distinguido como avançado do mês.
O jogador de 25 anos recolheu 18,18 por cento dos votos os treinadores e ficou à frente de Luis Suárez e de Rodrigo Zalazar, ambos com 14,14. O avançado do Sporting, no entanto, superou o médio do Sp. Braga, porque somou menos minutos.
Sobe, sobe, balão sobe… 🎈— Liga Portugal (@ligaportugal) April 10, 2026
Sem parar de marcar, Jalen Blesa andou lá por cima todo o mês e acaba coroado Betclic 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 da Liga Portugal Betclic 👑, eleito pelos treinadores 👏 pic.twitter.com/vrIgKU3I0N
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS