Rio Ave e FC Porto defrontam-se esta noite, em Vila do Conde, numa partida que marca o encerramento da terceira jornada da Liga. O Maisfutebol vai estar no estádio dos Arcos e contar-lhe tudo AO MINUTO sobre o encontro a partir das 20h15.



Luís Freire apenas não pode contar com o guarda-redes Jhonatan enquanto Sérgio Conceição, por sua vez, está privado de Evanilson, Veron e Baró. Os vila-condenses vão tentar repetir o triunfo do ano passado ao passo que o clube portista procura chegar à terceira vitória seguida e juntar-se a V. Guimarães e Sporting no topo da classificação.



Veja os onzes prováveis na galeria associada.