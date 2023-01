Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate sem golos frente ao Vitória de Guimarães:

«Defrontámos uma boa equipa, forte em casa, com quem o primeiro empatou aqui, por exemplo. Entrámos bem, a encontrar os espaços e com personalidade, o que não é fácil, ter esta personalidade aqui. Nem sempre finalizámos as jogadas, mas penso que chegámos com muito critério ao último terço. A meio da primeira parte o Vitória aumentou a pressão, jogou quase um para um, procurou a profundidade, o que nós também deveríamos fazer, procurar o Boateng. Até ao intervalo o 0-0 parecia-me justo. Na segunda parte entrámos estáveis, mas nunca conseguimos o momento para a finalização. Tivemos jogadas que podíamos ter feito, mas não conseguimos. Fomos refrescando a equipa, o jogo foi muito físico, com muitos duelos, o Vitória sempre a por o jogo com contacto físico, fomos guerreiros, valentes, os jogadores que entraram tiveram grande compromisso, o que justifica o resultado. O Vitória teve mais ascendente, mas não teve grandes oportunidades».

[Evolução do processo defensivo] «Começámos a época com poucos pontos, à teceria jornada só tínhamos um ponto, agora temos feito regularmente pontos. Temos sido competitivos, estamos a sofrer poucos golos, é uma realidade, mérito de todos, não só dos defesas, os avançados fartaram-se de correr».