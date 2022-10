O Rio Ave recebe o Portimonense na segunda-feira (20h15), no jogo de encerramento da 10.ª jornada da Liga. Luís Freire garante que a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Oliveira do Hospital, «não deixou feridas» no plantel.

«A eliminação da Taça não deixou feridas. Não queríamos que acontecesse, era uma competição onde queríamos mais, mas temos agora a Taça de Liga, que temos de olhar de outra maneira, e manter o foco principal no campeonato. Temos um grupo fantástico, com muita personalidade, que analisa bem o que se passa e é exigente. Depois de termos já defrontado os cinco primeiros classificados da época passada, vamos agora apanhar oito equipas do nosso patamar, onde temos ambição de fazer pontos. Acredito que, no final da primeira volta, vamos estar numa situação boa», perspetivou o técnico.

Sobre o Portimonense, Luís Freire analisou uma «equipa de qualidade, com um bom treinador e muito experiente, com jogadores que frequentemente saltam para palcos maiores. É uma equipa pode jogar em vários sistemas, e o seu treinador muda-os perante as características dos adversários. Preparámos esses vários cenários, vamos dar uma resposta mediante o Portimonenses que encontrarmos”.»

André Pereira e Joca são as únicas baixas no plantel do Rio Ave, devido a lesão.