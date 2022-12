O Rio Ave recebe na sexta-feira o Marítimo (20h15), na 14.ª jornada da Liga. O técnico Luís Freire considera que a paragem foi positiva para a equipa de Vila do Conde. e que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

«Tivemos oportunidade para evoluir, coletiva e individualmente. Foi um período importante para vários jogadores ganharem ritmo e consciência das nossas ideias. Estamos mais fortes e mais coesos. As expectativas para esta retoma do campeonato são boas, a equipa está focada e mais confiante», disse Luís Freire.

Em conferência de imprensa, o técnico falou sobre o próximo adversário: «Tivemos um estudo do que são as equipas de José Gomes, preparámos o jogo para esses cenários. Têm opções para se apresentarem como uma equipa forte, explorando alguns sistemas de jogo. Temos sabido dar boas resposta em função do que o adversário nos apresenta.»

«Nesta altura, o Marítimo não está bem, mas não quer dizer que no final da Liga não esteja onde quer. Temos de estar focados no que temos de fazer e, independentemente do adversário, mostrar identidade, sermos fortes na pressão e na reação à perda de bola», rematou.