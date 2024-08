O treinador do Rio Ave, Luís Freire, fez a antevisão ao jogo com o FC Porto nesta sexta-feira. O técnico prometeu um Rio Ave com capacidade para vencer o jogo de sábado, no Estádio do Dragão, na terceira jornada da Liga portuguesa.

«Respeitamos o adversário, mas queremos ser um Rio Ave forte no seu jogo e a procurar ferir o FC Porto. Eles têm o avanço de ter uma equipa constituída há algum tempo, com um treinador que conhece bem os jogadores, mas vamos jogar para competir e ganhar, com humildade e trabalho», disse o técnico dos vila-condenses, na antevisão à partida.

Luís Freire reconheceu que irá defrontar «uma grande equipa, que venceu, e de forma clara, todos os jogos que fez esta época» e lembrou que esta temporada tem sido de mudanças no plantel.

«Esta é uma época de reformulação para o Rio Ave. Nos últimos 40 dias chegaram 15 novos jogadores ao clube. Mas estou satisfeito com o empenho no trabalho diário. Já conseguimos festejar uma vitória, na semana passada [frente ao Farense, por 1-0], e espero que possamos mostrar agora neste jogo esse crescimento», afirmou o técnico, que se mantém desde a época passada.

Por fim, Luís Freire afirmou que quer uma melhor imagem do que aquela dada diante do Sporting, na jornada inaugural do campeonato. «Queremos construir um grupo forte e uma equipa competitiva. Vamos crescer com estes testes difíceis e acredito que estaremos melhores do que na primeira jornada, em Alvalade [derrota por 3-1, com o Sporting], pois temos mais ritmo e confiança», terminou.

Os jornalistas pediram ainda uma comparação entre o FC Porto de Vítor Bruno e de Sérgio Conceição. «O Sérgio Conceição teve várias modelos de equipas no FC Porto, uns com um estilo mais associativo, na altura do Vitinha e do Fábio Vieira, e outros, por exemplo com o Marega e o Tiquinho, mais verticais. Este FC Porto, a jogar com Iván Jaime, Vasco Sousa, Namaso ou Nico González, tem um futebol muito associativo e com combinações. Mas não vou fazer comparações», analisou.

O Rio Ave, 11.º classificado da Liga, com três pontos, joga no sábado no terreno do FC Porto, terceiro, com seis, numa partida agendada para as 18 horas.