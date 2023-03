Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Gil Vicente:

«Sinto uma grande felicidade por ter vencido o jogo justamente. O Rio Ave na primeira parte foi superior ao Gil Vicente. Até aos 60 minutos fomos superiores. Os nossos jogadores assumiram o jogo desde trás, conseguiam chegar ao André, o Costinha, o Fábio, e tivemos o mérito de colorir o marcador.

Depois do lance da expulsão, que para mim não é vermelho porque não há intensidade no pisão, o jogador está de costas. Logo a seguir o Gil faz o 2-1 e, a partir daí, um jogo que estava controlado. O Gil Vicente ia arriscar cada vez mais e, de onze para onze, íamos conseguir sair para o contra-ataque. No final temos a grande penalidade, que é penalidade, e com um espírito de equipa, que acreditou que o Jhonatan.

É uma vitória do grupo. No início havia gente a dizer que eramos a pior equipa do campeonato e neste momento somos os oitavos.

[exibições de Fábio Ronaldo e André Pereira] Temos jogadores de qualidade, que têm aparecido e valorizado. Todos os jogadores já se valorizaram e ainda têm mais dez jogos para se valorizar. O Fábio é um jogador que tem crescido muito, forte no um para um, começa a ter confiança e está a ganhar maturidade.

O André é outro jogador que teve muito tempo afastado, mas queria aproveitar as oportunidades que tem. É muito trabalhador, entrega-se muito ao trabalho e percebe que está a desfrutar do futebol porque trabalhou para isso. É continuar a dar confiança aos jogadores.

[30 pontos são um alívio?] Os 30 pontos são importantes, a classificação vale o que vale. Agora é jogo a jogo e sabemos que 34 ou 35 pontos valem a manutenção. Até isso acontecer, ninguém vai ouvir o Rio Ave a falar em mais nada».