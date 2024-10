Em antevisão ao embate entre Benfica e Rio Ave, da 9.ª jornada do campeonato, o treinador Luís Freire admitiu que quer fazer história na deslocação à Luz.



«É uma oportunidade para os nossos jogadores fazerem história. Em 85 anos, o Rio Ave nunca venceu na Luz. É um desafio interno que temos para sermos a primeira equipa do clube a fazê-lo», disse o treinador do conjunto de Vila do Conde.

Para concretizar esse objetivo, o técnico dos vilacondenses quer «uma estratégia e um comportamento que permita disputar o jogo para vencer», mesmo reconhecendo as dificuldades para tal.

«O muro de dificuldades vai ser enorme. Temos de ser solidários e unidos. Haverá momentos em que vamos ter de sofrer, sabendo que o Benfica vai estar por cima, mas, sempre que conseguirmos, vamos soltar-nos para fazer golos», acrescentou ainda.

Quando questionado se a recente derrota das águias na Liga dos Campeões poderia ter algum impacto, Luis Freire lembrou que são competições diferentes: «O Benfica tem sido uma equipa muito dinâmica ofensivamente, que os adeptos têm gostado. É muito forte em casa, venceu todos os jogos [da I Liga] na Luz. É das melhores equipas nacionais, com jogadores de nível mundial. Vamos ter de nos superar.»



Sobre o atual momento do Rio Ave, que não vence no campeonato há quatro jornadas, o treinador lembrou que este duelo com os encarnados é o fechar de ciclo de um arranque de campeonato muito exigente: «É o quarto jogo, em nove, que vamos fazer com as equipas que devem ficar nos quatro primeiros lugares. Sinto que temos uma equipa cada vez mais enquadrada, e temos uma segunda metade da primeira volta mais favorável para fazer mais pontos. Ainda assim, não perdemos há dois jogos. Tivemos um empate, com uma grande exibição, frente ao Famalicão, e ultrapassámos, depois, a eliminatória da Taça», partilhou.

Para este jogo, a equipa de Vila do Conde não pode contar com o médio Martim Neto, uma vez que está emprestado pelo Benfica, e o defesa Vrousai, por castigo.

O Rio Ave, 12.º classificado, com oito pontos, desloca-se este domingo ao Estádio da Luz, para enfrentar o Benfica, quarto classificado, com 16 pontos, numa partida agendada para as 18:00h, com arbitragem de Tiago Martins.