Depois da goleada sofrida em Braga (4-0), Luís Freire assumiu que o Rio Ave teve de trabalhar o momento defensivo durante a semana.

Na antevisão ao jogo com o Famalicão, que dá o pontapé de saída na oitava jornada da Liga, o técnico dos vilacondenses prometeu uma equipa «defensivamente mais incisiva».

«Temos de aumentar os níveis de agressividade para sermos defensivamente mais incisivos. Esse é o principal ponto a melhorar, porque foi a parte que não correu tão bem em Braga. Temos de retificar algumas abordagens e trabalhámos mais nisso. No ataque tivemos oportunidades e senti a equipa confiante com bola», assumiu Luís Freire, em conferência de imprensa.

«O Famalicão é uma equipa que joga num 4x3x3 com um meio-campo sólido e com qualidade com bola. Tem avançados muito dinâmicos, fortes no um para um, mas estamos alertados para tudo isso. Se os adeptos nos ajudarem, seremos mais fortes», afirmou ainda.

O técnico do Rio Ave foi contestado por alguns adeptos após o desaire em Braga, mas lembrou que a equipa já defrontou Sporting, FC Porto e Sp. Braga.

«O mais importante é olhar para a frente. Estamos a um ponto do oitavo lugar, temos duas vitórias e um empate em casa, onde somos sempre muito apoiados. Temos agora um duelo frente a uma equipa da região. Quero é que as pessoas apoiem a equipa. Isso ajuda a construir as vitórias», disse.

A equipa de Vila do Conde está invicta no estádio dos Arcos há quase um ano. «Costumamos colocar cinco ou seis jogadores na área contrária, e isso acaba por fazer com que os adversários se retraiam e, com o apoio do nosso público, ficamos mais confiantes. Tem sido cada vez mais difícil manter esse bom desempenho em casa, mas queremos prolongar a boa sequência.»

Luís Freire vai atingir o jogo 100 na Liga nesta jornada, ficando apenas atrás de Carlos Carvalhal e Ruben Amorim na lista de treinadores em atividade neste escalão com mais jogos.

«Tenho 38 anos, e ainda tenho muito para apreender, mas é bom atingir essa marca dos 100 jogos. É um orgulho e quero continuar a aumentá-la», rematou.

Com todo o plantel disponível, o Rio Ave recebe o Famalicão esta sexta-feira, numa partida agendada para as 20h15, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.