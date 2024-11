Luís Freire está de saída do Rio Ave, apurou o Maisfutebol.

O técnico, que cumpria a quarta época no clube de Vila do Conde, já chegou a acordo para a sua saída este domingo, precisamente no dia em que completa 39 anos de idade. Uma decisão que acontece após o empate em casa diante do Casa Pia (2-2), no sábado.

Luís Freire deixa o Rio Ave no 14.º lugar, com nove pontos na Liga, porém, quatro das cinco derrotas que regista esta época aconteceram contra Sporting, Benfica, FC Porto e Sp. Braga, não tendo perdido dois jogos consecutivos.

Recentemente, Freire completou um ano de invencibilidade no Estádio dos Arcos (desde 29 de outubro de 2023), deixando o clube a dois jogos de igualar a melhor série de sempre (os 19 jogos, de Carlos Brito).

No Rio Ave desde julho de 2021, era o segundo treinador da Liga há mais tempo à frente da mesma equipa, logo atrás de Ruben Amorim, que está de saída para o Manchester United.

De referir ainda que, sendo o segundo treinador com mais jogos na história do Rio Ave, Luís Freire faria frente ao Boavista, no Bessa, na próxima jornada, o 400.º jogo como treinador principal.