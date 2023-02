Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 1-0 no Dragão, numa partida da 21.ª jornada da Liga:



«Temos de valorizar o processo que temos. Entrámos um pouco tímidos no jogo. Temos de ter personalidade para jogar da mesma maneira em qualquer estádio. Só a experiência destes jogos com mais gente a ver é que vai dar maturidade à equipa. A equipa entrou um bocadinho tímida, mas temos capacidade para assumir o jogo e foi o que fizemos. Ao longo da primeira parte a equipa assumiu o jogo. Pressionámos e obrigámos o FC Porto a jogar longo e menso bem.



Tivemos dois remates perigosos do Guga, o livre do Samaris e o golo anulado após uma grande jogada. Estragámos a pintura da boa primeira parte no final. Antes do jogo falei sobre os pormenores, os jogadores estavam avisados porque o FC Porto é muito forte naqueles livres rápidos. Tínhamos de estar atentos, estas equipas não perdoam. O FC Porto teve uma oportunidade e marcou um golo enquanto o Rio Ave teve por cima.



Pedi coragem aos jogadores e vontade de ir para a frente. Tínhamos de mostrar qualidade. Por isso, o jogo ficou mais aberto. O FC Porto criou perigo, mas não nos rendemos. Acabámos com mais remates que o FC Porto em casa do FC Porto o que prova que tivemos a postura certa. O empate não era nada despropositado e digo-o sem qualquer tipo de arrogância. Merecíamos, no mínimo, um ponto. O grande desafio é fazer o mesmo para a semana. O Rio Ave precisa de três ou quatro vitórias para atingir os seus objetivos.



Ao intervalo nem falei do golo sofrido. Falei das coisas que eles fizeram bem. O Rio Ave teve um naipe de jogadores que mostrou muita qualidade aqui. Pedi aos jogadores para acreditarem mais, estávamos um pouco tímidos no jogo. O Rio Ave esteve sempre a jogar, mas não pode ser só no Dragão, ou contra o Sporting e contra o Estoril. Tem de ser também no próximo jogo.»



[Segredo para conseguir criar tantas dificuldades ao FC Porto]: «Os jogadores têm qualidade. Sem qualidade pouco ou nada se faz. E depois acreditar. Ter um caminho definido, saber o que se quer. Nem sempre é fácil jogarmos como queremos, mas quando começamos é bonito de se ver. O segredo? A mobilidade que os jogadores tiveram e a capacidade para aparecerem em espaços. Estavam muito motivados para o jogo, o que é natural. Com o Sporting também fizemos um bom jogo e perdemos no final e contra o Estoril, merecemos ganhar. Não há vitórias morais. Tivemos atitude, personalidade e qualidade, mas faltou-nos a alegria dos pontos.»