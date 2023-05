Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do estádio dos vila-condenses, após a derrota por 1-0 frente ao Vitória, em jogo da 32.ª jornada da Liga:



«Na primeira parte estivemos bastante agressivos na pressão e muito bem com bola. Conseguimos encontrar espaços e o Vitória sentiu dificuldades para contrariar o nosso jogo. A primeira parte foi equilibrada, mas o Rio Ave teve mais princípio, meio e fim e conseguiu chegadas perigosas. Lembro-me do cabeceamento do Ruiz em que podíamos ter feito golo. Quem marcasse primeiro, ficaria mais confortável.



Na segunda parte o jogo estava equilibrado quando surgiu o golo do Vitória numa das raras ocasiões que tiveram. Ficaram mais confortáveis e estiveram por cima nos dez minutos seguintes. Sentimos o soco, mas reagimos nos últimos 20 minutos. Estivemos por cima e conseguimos ter várias situações de bola parada, cruzamentos e remates de fora da área para chegar ao golo. Os quatro minutos de compensação foram curtos para o que foi a segunda parte.



Se disse que um ponto no Marítimo tinha sido muito para o que fizemos, hoje merecíamos outro resultado. O Vitória teve duas oportunidades claras de golo enquanto nós não marcámos em três ou quatro.



Queremos a melhor classificação possível. Estamos perto dos oito primeiros e está tudo em aberto. E queremos ser competitivos. Titularidade do Magrão? Temos de preparar o futuro do Rio Ave. Conseguimos atingir cedo o nosso objetivo e agora queremos ver todos os jogadores, sentir quem está mais ligado no treino e quem tem mais capacidade para fazer um bom jogo. O Magrão esteve muito bem. Podem aparecer mais jovens. Estou a preparar as coisas para que o Rio Ave tenha um plantel com ainda mais experiência na Liga.»



[Esta tarde já teve na ficha de jogo como treinador principal]: «Estou a tirar o curso de nível IV e como subimos de divisão, isso mudou. A subida também foi importante para estar nesta situação.»