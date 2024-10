Declarações do treinador do Rio Ave, Luís Freire, após a derrota por 5-0 ante o Benfica, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

«[A análise] infelizmente não é difícil de fazer. Queríamos disputar este jogo de maneira diferente, sermos mais competitivos no jogo. Sabíamos que o Benfica queria dar uma resposta ao que se passou a meio da semana, uma equipa que já teve resultados grandes aqui com Atlético de Madrid, Santa Clara e Gil Vicente. Não conseguimos estancar o jogo ofensivo do Benfica como queríamos e acabámos por sofrer dois golos, não com a energia toda que é preciso nestes jogos, também na perspetiva da confiança com bola. Teríamos de ter um pouco mais de verticalidade no jogo, ver mais à frente. Fomos uma equipa que jogou muito sob pressão, na pressão do Benfica e perdemos alguns duelos que permitiam que o Benfica ganhasse a bola e saísse para a frente.»

«Nunca conseguimos instaurar a 100 por cento o nosso jogo com bola e, defensivamente, fomos penalizados pela qualidade dos jogadores do Benfica e pela nossa incapacidade de travar nos duelos. Quando perdemos, começa por mim assumir isso, os jogadores procuraram depois do intervalo, já com o 3-0. Muito difícil o jogo para nós também com a lesão do Panzo. Tivemos de rapidamente fazer alguma coisa ao intervalo, tentámos mexer para dar mais qualidade com bola, com o [João] Graça e com o Ole [Pohlmann], para aparecer mais com bola. Também pedimos aos jogadores união e sacrifício, o jogo estava difícil e 3-0 ao intervalo não é fácil aqui. E, no final, um pouco por cansaço e quebrar de concentração, o Benfica faz mais dois golos, mas há mérito do Benfica.»

«Não foi um dia bom para nós, os adeptos que vieram aqui não queriam isto. Pedir-lhes desculpa nessa perspetiva, mas não custa mais a eles do que a nós. Não queríamos isto, no entanto agora focar no que interessa, o próximo jogo é o mais importante. Foi a quarta deslocação do Rio Ave [ndr: a equipas do topo]: Sp. Braga, FC Porto, Sporting e Benfica. Nos outros jogos temos estado bem, passámos na Taça e precisamos de dar uma resposta como demos com o Famalicão, quando saímos de Braga. É isso que prometo, trabalhar forte para apresentar uma resposta com o Casa Pia, temos de responder a isto, mas dar os parabéns ao Benfica, porque faz um bom jogo.»