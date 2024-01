Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na conferência de imprensa no Estádio dos Arcos, após a vitória por 2-0 frente ao Portimonense, na 16.ª jornada da Liga:

«[Rio Ave regressou às vitórias depois de uma segunda parte mais decidida] Na primeira parte entrámos bem, confiantes, a circular e a chegar à frente. Não finalizámos bem duas jogadas nos primeiros 25 minutos, mas os primeiros 25 minutos são de qualidade, o Sporting também teve dificuldades em Portimão para desequilibrar esta equipa e nós conseguimos duas boas oportunidades. O Portimonense também criou problemas com duas situações. A primeira parte foi mais equilibrada, fomos perdendo a paciência e tivemos intranquilidade em alguns momentos, mas a equipa foi estável e o empate aceitava-se.

Pedimos, ao intervalo, que a intranquilidade que viesse de fora não contaminasse e confiança e personalidade dos jogadores, tínhamos de ir para cima do Portimonense com cabeça, sabíamos que os podíamos desequilibrar se tivéssemos paciência com bola e apareceram os espaços, fizemos golos e podíamos fazer o 2-0 e matar o jogo. Não fazendo, não tivemos dificuldades em controlar o caudal ofensivo do Portimonense, tirando depois do 2-0, onde eles podiam ter feito o 2-1.

Fomos uma equipa que soube construir a vantagem, equilibrada emocionalmente e competente, não é fácil jogar como jogámos, construir jogo, só assim se desequilibra um adversário destes. Os jogadores mostraram coragem e vencemos justamente. Uma vitória que procurávamos há algum tempo e que é importante para o moral da equipa. Vitórias são para ser celebradas e hoje é para festejar.»

«[Sexto golo do Rio Ave nos primeiros 15 minutos da segunda parte e influência de Boateng nos últimos jogos] Trazemos sempre um plano de jogo ofensivo para campo, com iniciativa, com capacidade defensiva mais alta do que era suposto dentro da nossa dimensão na tabela. Queremos desafiar o adversário seja ele quem for, sermos agressivos e tentar jogar para fazer golos. As primeiras partes, às vezes, desgastam o adversário e as segundas também servem para mostrar aos jogadores onde há espaço e dar-lhes confiança. Os jogadores confiam, tentam e tem dado frutos. Entrámos muito bem na segunda parte e não é a primeira vez.

Depois, aparecem os destaques individuais. O Boateng, infelizmente, esteve de fora muito tempo, é um jogador com características diferentes, muito físico, bom no jogo aéreo, bom a finalizar, é uma mais-valia. Está confiante, num bom momento e tem dado muito com trabalho para a equipa.»