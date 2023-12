Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Temo-nos debatido com muitas dificuldades, mas uma coisa a equipa tem sido: tem sido competitiva e tem jogado futebol em qualquer campo. Veio a Guimarães jogar com uma boa equipa, com bola fomos para os espaços que queríamos, soubemos condicionar o jogo do Vitória, conseguimos sair várias vezes, temos a melhor oportunidade da primeira parte, ao enviar a bola ao poste. A primeira parte é equilibrada, entrámos aqui com personalidade num campo em que o Vitória tem feito a vida negra até aos grandes. Na segunda parte entrámos bem, aproveitámos a estabilidade, contra o caudal do jogo o Vitória faz o golo; de penálti, um erro nosso, permitindo ao Vitória ficar por cima sem fazer nada para isso, sem um remate. Tentámos o empate, eles fecharam-se e não conseguimos. Aquilo que fica é um Rio Ave que jogou futebol, foi superior em jogo jogado, mas perdeu. O Rio Ave jogou para ganhar, é o que queremos, não temos sido felizes. É um espelho do que têm sido os últimos jogos, o Vitória ganhou, nas não se pode mascarar a forma como ganhou, porque o Rio Ave foi melhor hoje».

[O que tem faltado?] «Imagine que a equipa tem a felicidade de ganhar um jogo destes faz quinze pontos e vai próxima jornada fazer melhor. Precisamos de confiança e a confiança vem com os resultados. Causa frustração, pode causar ansiedade, são sentimentos negativos. Falta-nos um bocado isso, eficácia para dar colorido à exibição. A tabela não está tranquila para nós, sentimos isso, mas sentimos que se ganharmos um jogo as coisas podem mudar. Não escondo que é frustrante jogar tantas vezes assim e termos tão poucos pontos».

[Mercado de inverno. Pode melhorar na segunda volta?] «Este grupo tem sido marcado por isso, está há 16 meses junto, perdeu vários elementos, mas tem dado tudo pelo Rio Ave. Vamos ficar em pé de igualdade com todos, tem havido um esforço grande da direção, da presidente, as coisas estão no bom caminho na resolução dos problemas financeiros do clube. A entrada do mercado permite-nos fazer melhor do que o que se está a fazer. Vamos ter de fazer uma grande segunda volta. Precisamos disso e temos capacidade de o fazer».

[Guga ausente] «Ao longo da semana esteve limitado na sua contribuição do treino. Não se demonstrou disponível a 100%, infelizmente não pudemos contar com ele».