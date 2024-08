Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Farense:

«Tivemos uma primeira parte onde o Farense nos deu a iniciativa de jogo. Tivemos mais posse de bola, sem criar muitas oportunidades, fazemos o golo. O Farense também teve algumas oportunidades, mas nós sempre com um jogo mais ligado, com a despesa do golo. A coragem e a iniciativa foi da nossa parte e há que ter mérito. O Farense podia ter marcado primeiro, mas o futebol é o que é e neste caso marcamos nós e com justiça.

Na segunda aparte o jogo esteve controlado até perto do fim. No fim foi mais difícil de controlar as bolas paradas, nós a querer gerir o jogo, mas a precipitar no passe. O Farense no último lance podia ter feito o golo e nós podíamos ter situações para fazer o segundo.

Na primeira parte merecíamos estar a ganhar e a vitória é justa de nossa parte. Mérito dos nossos jogadores e de um grupo que se está a conhecer e está a ganhar rotina. Daqui a três meses vai ser muito bom ter esta gente. Os jogadores estiveram coragem, foram equilibrados. Podíamos ter gerido melhor o jogo, mas uma vitória de alguém que procurou sempre o golo. Três pontos muito importantes na nossa caminhada e boa para consolidar processos. Precisamos muito dos nossos adeptos porque esta equipa para crescer precisa deles.

[aspetos positivos dos primeiros jogos] Alguma capacidade de sair sob pressão, embora depois perdêssemos a bola depois. Cometemos alguns erros e é preciso os jogadores ganhar confiança. A nível individual, os jogadores também estiveram melhor e sem pontos é mais difícil. A tentativa de jogar o nosso jogo foi o que gostei. Queremos jogar muito mais e melhor».