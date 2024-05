Luís Freire antevê um jogo complicado, na última jornada do campeonato, diante do Benfica.

Na conferência de imprensa, o técnico do Rio Ave destacou a qualidade do adversário e confessou que os encarnados chegam ao encontro moralizados, depois do 5-0 diante do Arouca, na última jornada.

«Espero um Benfica com uma grande equipa e muito bons jogadores, orientado por um treinador de qualidade. Esta equipa foi campeã na última época e vai terminar em segundo nesta. Vai ser um jogo complicado, contra um adversário que vem moralizado com a vitória por 5-0, diante do Arouca, na jornada passada», começou por referir.

Além disso, aproveitou também para falar sobre a temporada do Rio Ave, que considera ter sido «o melhor trabalho de sempre», enquanto treinador.

«Como treinador, diria que este foi o melhor trabalho de sempre. Foi uma época recheada de dificuldades, em que perdemos muitos jogadores em comparação com o ano passado, não pudemos ter reforços até meio da época e tivemos de reconstruir o plantel, com problemas salariais à mistura. Ainda assim, só temos uma derrota na segunda volta», acrescentou.

«Dos seis primeiros classificados, ainda só não jogámos, nesta segunda volta, com o Benfica e dos outros nenhum nos gannhou. Sabemos que o Rio Ave vai ter um investidor, mas cabe-me fazer o meu trabalho e planear a próxima temporada. Estou otimista pelo futuro desportivo do clube em comparação com esta época», concluiu Luís Freire.

O jogo entre Rio Ave e Benfica está marcado para esta sexta-feira, às 20h45 e vai ter arbitragem de David Silva.