Na antevisão ao jogo com o Estoril, marcado para sábado, a contar para a 6.ª jornada da Liga, Luís Freire apontou que o Rio Ave pode crescer no capítulo da finalização.

«Estamos consistentes na parte defensiva e na reação à perda de bola e a crescer na construção de jogo. Mas queremos ser mais incisivos na parte ofensiva, para criar mais oportunidades de golo. Queremos uma equipa mais pressionante, intensa e assertiva na zona de finalização», afirmou o técnico dos vilacondenses.

Ainda invicto em casa, o Rio Ave chega a este jogo após uma derrota fora, frente ao AVS.

«Nos jogos em casa temos estado bem, com apoio de público e as nossas rotinas, mas interessa-me mais o que vamos fazer em termos de tarefas e plano de jogo, nos comportamentos e atitude. Queremos crescer e continuar a somar pontos em casa. Estamos focados no que temos de fazer, do que nos resultados», vincou Luís Freire.

O técnico do Rio Ave destacou ainda que o Estoril vem moralizado pela vitória sobre o Nacional. «É uma equipa que joga num ‘4-3-3’, que gosta de ter bola, construir, e mostra boas dinâmicas. É um adversário com muita mobilidade, mas o importante é o que temos de fazer. Se formos intensos e pressionantes vamos criar-lhes muitas dificuldades.»

Luís Freire também se mostrou satisfeito com a resposta do grupo na fase inicial do campeonato.

«Todos os jogadores têm trabalhado bem. O grupo é grande, mas está focado e todos vão ter oportunidades. Todos se têm esforçado e vão ser importantes. É normal que haja alterações ao longo da época», assumiu o treinador, que tem todos os jogadores à disposição.

O Rio Ave recebe o Estoril no sábado, às 15h30, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.