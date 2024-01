Luís Freire prometeu «dar o máximo» para vencer o Portimonense e colocar o fim a uma série de cinco jogos sem ganhar.



«O que nos interessa é fazer o que controlamos, que é dar o máximo. Essa é a nossa obrigação. Queremos começar o ano a vencer, mostrar que estamos vivos, e para isso acontecer temos de mostrar compromisso e profissionalismo e ambição», disse, em conferência de imprensa.



O técnico dos vila-condenses mostrou-se convicto de que o grupo tem capacidade para sair dos últimos lugares da tabela classificativa.

«Ainda no último jogo em Guimarães [derrota 1-0], fizemos um jogo competente, apesar de não pontuarmos. Queremos dar seguimento, dar o nosso melhor e jogar para ganhar», vincou.



Em relação ao adversário, Freire elogiou a forma como os algarvios se adaptam taticamente às exigências do jogo.

«O Paulo Sérgio é um treinador experiente e astuto a montar as equipas em função das circunstâncias. Temos visto um Portimonense com estruturas diferentes em vários jogos. É uma equipa com muita qualidade individual, elevada capacidade física e forte nas bolas paradas», analisou.



O treinador salientou que o Rio Ave «não é fácil» de bater e recusou adiantar se Aziz, que voltou ao clube, já vai ser opção para este domingo.

«[O Aziz] Gosta do Rio Ave e sabe que o clube já o ajudou imenso na carreira. O relacionamento é muito confortável, mas a nível físico já não trabalha há muito tempo. Veremos se pode ser opção para este jogo», afirmou.

André Pereira está de fora para o jogo do Rio Ave contra o Portimonense, agendado para as 18h00 deste domingo.