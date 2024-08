Luís Freire quer um Rio Ave «com iniciativa e ofensivo» na receção ao Farense, este sábado, numa partida da segunda jornada da Liga.



«Vamos enfrentar um adversário forte nos contra-ataques e nas transições. Temos de estar soltos, confiantes, e com forte disponibilidade para trabalhar. Será um jogo onde vamos procurar ter iniciativa e mostrar a capacidade de ser uma equipa ofensiva à procura do golo», começou por dizer o técnico dos vila-condenses, em conferência de imprensa.



Apesar da derrota em Alvalade na ronda inaugural, o treinador do conjunto de Vila do Conde salientou que o grupo está a evoluir e a ganhar entrosamento.

«Sabemos que temos um caminho para fazer e estamos a trabalhar muito para evoluir. Acredito que tal vai-se sentir já neste jogo com compromisso e atitude. Sinto que vamos ser melhores e mais entrosados do que fomos em Alvalade», vincou.

Ainda assim, Luís Freire lembrou que a convocatória para o jogo com os algarvios integra dez reforços assegurados neste defeso, assumindo que a adaptação da equipa «vai levar algum tempo».

«O maior desafio que temos é integrar jogadores que vêm de outros campeonatos, alguns de fora da Europa. Estamos a trabalhar nisso, mas exige algum tempo. Apesar disso, temos provado que temos capacidade para sermos competentes e competitivos», partilhou.

Questionado sobre importância de pontuar em casa, até porque nas primeiras nove jornadas do campeonato a equipa tem duelos com Sporting, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, Luís Freire sublinhou «que todos os jogos contam e que os pontos vão surgir naturalmente».

«O fator casa é fundamental, até porque nos últimos anos temos conseguido os objetivos com o apoio dos adeptos no nosso estádio. Se tivermos isso, vamos ser mais fortes. Queremos começar amanhã [sábado] em casa com uma vitória», referiu.



Questionado acerca do mercado, o treinador do Rio Ave revelou que pretende mais quatro jogadores. «Ainda nos faltam alguns jogadores e estamos atentos ao mercado. Sabemos as posições e os alvos, e queremos quatro elementos para fechar. Vai haver novidades em breve», garantiu.

O Rio Ave e Farense, ambos sem pontos, jogam este sábado, às 15:30, em Vila do Conde.