O Rio Ave desloca-se neste sábado ao reduto do Portimonense (18h00), em encontro referente à 27.ª jornada da Liga 2022/23.

«Queremos ser o Rio Ave que fomos contra o Benfica e que temos sido ultimamente. A nossa responsabilidade é termos esta personalidade em todos os jogos, não podemos abdicar dessa imagem até ao final do campeonato», diz o técnico Luís Freire.

O treinador da equipa de Vila do Conde revela o próximo objetivo coletivo: «Queremos somar mais dez pontos para fazermos uma segunda volta melhor do que a primeira. Sabemos que, ganhando este jogo, ficamos com 36 pontos e que esta deixa de ser uma época tranquila e passa a ser uma época consolidada em termos do objetivo principal da manutenção.»

«Sabemos todos que quanto mais acima [na tabela] estivermos, mais valorizado será o nosso trabalho, os jogadores e o clube em si», rematou Luís Freire.