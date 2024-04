Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa, após a vitória na receção ao Gil Vicente, por 3-0, em jogo da 28.ª jornada da Liga:

«[Foi mais difícil orientar a equipa de longe ou não poder festejar esta vitória porque estava nas bancadas?] A vitória tem-se construído ao longo dos dias. É uma entrada com energia, foco em resultados, os jogadores muito focados, comprometidos, com foco na ideia e no processo que trabalhámos nos treinos. A equipa esteve muito controlada emocionalmente e a jogar muito bom futebol, o que já não é de hoje. Além de construir muito bem o jogo, a sair da pressão média/alta do Gil Vicente, a criar perigo e a levar a bola à área do Gil. Acabámos por fazer uma grande jogada no golo do João Teixeira, meia hora muito positiva, continuámos à procura do golo, com identidade para pôr em prática o que queremos, ganhámos a bola e numa transição ganhámos o livre que dá penalti.

O resultado era justo ao intervalo. Exibição muito completa na primeira parte, queríamos continuar na segunda, o Gil ia arriscar e jogar a favor do vento, mas queríamos continuar com bola. O Gil subiu muito a pressão e nós bem com o Aziz, Joca e Teixeira, todos a mostrarem-se muito ao jogo e a libertarem-se da pressão e a apareceram na área. Com mais um, as coisas facilitaram e conseguimos encontrar mais espaços. Fizemos o 3-0, gerimos o jogo depois e ainda podíamos ter ido à procura de mais um golo. Estou muito satisfeito com a mensagem, foi um jogo muito completo, boas exibições individuais. É para isso que trabalhamos.»

«[Campelos destacou o vento e o foco das equipas. O que acha que fez a diferença?] A diferença vem-se fazendo há algum tempo, o Rio Ave jogou em Faro por cima com o Farense, teve as mesmas oportunidades que o Sp. Braga, temos crescido na qualidade do jogo, os jogadores mais confiantes na ideia e mais focados no processo. Todos querem ganhar, metemos o foco nos comportamentos e não na meta que é ganhar os jogos. Nos últimos cinco jogos sofremos um golo, somos a melhor defesa da segunda volta, os jogadores estão de parabéns, estou muito orgulhoso, sei o que eles têm sofrido ao longo destes meses. Faltam seis jogos, não temos pontos suficientes para nos mantermos, vamos em busca de mais pontos, mas para isso temos de jogar bem.»