Declarações do treinador do Rio Ave, Luís Freire, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, após o empate ante o Casa Pia, em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«Começámos logo mal: no primeiro remate do Casa Pia, primeiro golo. No entanto, a equipa não se desorganizou, nem perdeu energia. Vínhamos de um resultado difícil [ndr: derrota por 5-0 com o Benfica] e a equipa podia ter abanado e não o fez. Teve energia para reagir, para trabalhar, com uma boa jogada do Martim Neto para o Clayton fazemos o empate. Quando estávamos mais por cima um pouco, cometemos um erro, sofremos o 2-1 um pouco a seco, contra a corrente do jogo e os jogadores tiveram outra vez a capacidade de dar as mãos. Acabámos por fazer um grande golo pelo Martim Neto, tínhamos sempre gente perto da linha defensiva adversária e conseguimos o 2-2.»

«Queríamos continuar, a primeira parte foi de grande intensidade, os jogadores deram muito para responder às adversidades. Na segunda parte, tentámos também estar por cima do jogo, penso que criámos as melhores oportunidades novamente, lances de 3-2, mas o resultado não desbloqueou. Ficámos com um ponto, não estamos satisfeitos, já há algum tempo perseguimos os três pontos e por vezes escapa-nos por pequenas situações. Mas tivemos muita energia no campo, no banco, a equipa a procurar ajudar-se. Penso que não faltou atitude e energia. Se não tivéssemos com este espírito, provavelmente com os erros que cometemos, podíamos ter perdido o jogo.»

[Se ir atrás do resultado prejudicou a questão física dos jogadores:] «O Casa Pia defende bem, para desequilibrar o Casa Pia é preciso arriscar e ter cuidado com as transições. Tentámos, mas isso provoca algum desgaste. Parecendo que não, tínhamos o Neto muitas vezes em zonas de finalização, o Tiago, o Fábio, o Clayton, o Kiko, o Vrousai com grande projeção, tínhamos os quase os dois centrais e o 6 mais fixos e o resto da equipa com alguma liberdade para chegar a zonas de finalização. Arriscar mais do que isso era complicado, tentámos refrescar as características dos jogadores e foi por aí, ir à procura do golo, jogámos com um sistema pouco diferente a atacar, tentando meter mais gente na frente.»

[Panzo e Hassan:] «O Panzo tem uma lesão e poderá ficar algumas semanas de fora, lesão no joelho, no ligamento. Não é tremendamente grave, mas é para algumas semanas de fora. O Hassan teve um desconforto no último treino e senti que era melhor não o trazer a jogo.»

[Reações dos adeptos no fim:] «É normal, quando não se ganha, que os adeptos estejam chateados e tristes. Já me lembro deste cenário desde a 5.ª jornada. Mas também houve muita gente a apoiar, há sempre as duas faces da moeda e os adeptos apoiaram muito durante o jogo. Claro que para nós é melhor trabalhar com mais estabilidade, mais carinho, mais positividade, mas eles apoiaram. Também estamos tristes por não ganhar, sentimos o que eles sentem.»