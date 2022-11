O Rio Ave recebe este domingo o Boavista, a partir das 15h30, na 12.ª jornada da Liga 2022/23. As duas equipas estão separadas por cinco pontos, com vantagem para os axadrezados (17 contra 12).

Após uma derrota na ronda anterior frente ao Casa Pia, Luís Freire espera uma resposta da formação de Vila do Conde: «Temos de apreender e crescer com as derrotas, corrigindo o que errámos para estarmos melhor no próximo jogo. A palavra chave numa I Liga tão difícil como esta é o equilíbrio, e queremos mostrar isso com uma vitória neste jogo.»

«Quando ganhamos parece que está tudo bem, e os pontos amealhados ajudam, mas, quando perdemos, ficamos tristes. Este campeonato é uma maratona e não um sprint. Temos de saber lidar com os momentos em que tudo sai bem, mas também com as séries negras de resultados, que felizmente ainda não tivemos», diz o treinador do Rio Ave.

Luís Freire elogia ainda a postura de jogadores experientes como Samaris.« A força do nosso grupo é que todos estão prontos para dar o seu contributo, e o Samaris não foge à regra. Já conquistou muito na sua carreira, está no Rio Ave para conquistar mais. Jogadores experientes como ele querem sempre fazer melhor», salienta.