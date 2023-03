O Rio Ave recebe no domingo (15h30) o Gil Vicente, na 24.ª jornada da Liga 2022/23. Luís Freire promete uma equipa vila-condense com «faca nos dentes» para atingir o patamar dos 30 pontos.

«É um adversário difícil, com valor, bons jogadores e que está num bom momento. Mas, nestes jogos, temos de meter a faca nos dentes e dar tudo em campo para ganhar. Queremos muito, nesta jornada, atingir os 30 pontos», começou por dizer o técnico.

Luís Freire está satisfeito com o rendimento do Rio Ave, mas quer mais: «A equipa tem conseguido os pontos necessários para andar numa zona da tabela que tínhamos idealizado, mas nada está feito. Queremos amarrar todas as oportunidades para esse principal objetivo da manutenção, para depois, se possível, olhar para algo mais.»

«O Gil Vicente é uma equipa que está moralizada com as vitórias, que tem movimentos muito interessantes na linha de frente, com jogadores como o Fran Navarro, Murilo, Boselli ou Fujimoto. Estamos bem identificados com isso, sabemos os pontos fortes e fracos que vamos explorar», rematou o treinador do Rio Ave.