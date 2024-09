Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota pesada (4-0) frente ao Sp. Braga:

«O Braga entrou bem, a circular rápido e nós com dificuldades na pressão. Depois conseguimos ter mais bola, boas jogadas, numa dessas jogadas conseguimos uma grande penalidade. O jogador do Braga pisa o nosso jogador, até o VAR viu. Se fosse assinalada poderíamos estar aqui a falar de um jogo diferente. Estávamos a crescer com bola, o Braga tinha mais bola, mas sem criar grande perigo. A partir do 1-0 não conseguimos estar tão equilibrados como devíamos. Sentimos o penálti e o primeiro golo do Braga. Ao intervalo dissemos que o jogo não estava tão longe de ser discutido, se fizéssemos o 2-1 podíamos abrir o jogo, e três vezes tivemos quase a fazer, com grandes defesas de Matheus. Num canto nosso permitimos o 3-0. O Rio Ave tentou, teve uma grande penalidade que não foi assinalada, o Braga faz um zero e não conseguimos responder».

«Os jogadores tentaram, procuraram, mas quem se abre contra estas equipas sujeita-se a perder por quatro. Ontem tivemos um jogo assim, o Gil Vicente quis jogar na Luz e foi goelado. Já apanhamos Porto, Sporting e Braga fora de casa, jogámos com quatro equipas do nosso campeonato e temos sete pontos. Temos de ser pragmáticas, ter união e dar uma reposta forte no próximo jogo com o Famalicão».

[Como interpreta os lenços brancos] «É insatisfação. Os desafios que sempre tive aqui foram: num ano subir uma equipa, depois manter a equipa na Liga. Este ano, por muito que não se goste de ouvir, trocámos 20 jogadores do nosso plantel e fomos a casa de três grandes que vão ficar, seguramente, nos quatro primeiros lugares. Este é o ano zero, para refazer uma equipa toda, calhou-nos este calendário. O ano foi o ano menos um, este é o ano zero. Já consegui algumas coisas aqui, com o apoio das pessoas. Repito: fomos a três grandes, jogámos com outras quatro equipas do nosso campeonato e temos sete pontos. Se as pessoas não quiserem aceitar, eu respeito. Se tivermos unidos podemos dar uma reposta forte com o Famalicão. O que todos querem é uma reposta forte, fazer dez pontos, que estaria dentro dos nossos objetivos para esta fase do campeonato. Tivemos este campeonato, este sorteio, outras equipas ainda não jogaram com nenhum grande, nós já jogámos com três.