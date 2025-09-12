Antes da visita ao Moreirense, o treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, apelou a que os vilacondenses saibam encontrar a consistência nas exibições. O técnico grego destacou ainda a importância da pausa para integrar reforços e assumiu que a falta de maturidade do plantel custou alguns pontos. Silaidopoulos salientou também a importância de Clayton no grupo e lamentou a lesão de Bakoulas.

Treinador quer manter a consistência

«Temos de nos concentrar na nossa performance, porque já mostrámos que somos competitivos e consistentes, capazes de vencer qualquer adversário. Se mantivermos essa consistência, seremos um adversário difícil e poderemos dar alegria aos adeptos.»

Bom momento do Moreirense, uma equipa organizada e forte ofensivamente

«O Moreirense é uma equipa muito boa, que gosta de jogar com bola e é realmente forte no processo ofensivo. Mas o mais importante é o que fazemos como grupo, e a nossa meta é conquistar o primeiro triunfo da época.»

Inexperiência do plantel resultou em golos nos instantes finais com Nacional, Arouca e Sp. Braga

«Se o jogo tivesse terminado aos 80 minutos, talvez estivéssemos em primeiro lugar [do campeonato]. Em todos os desafios tivemos bons períodos, mas precisamos de manter essa consistência até ao fim e consolidar a nossa solidez coletiva, para que os resultados não escapem.»

Paragem positiva para a integração dos reforços

«As pausas internacionais dão-nos a oportunidade de trabalhar em aspetos do jogo e de integrar os novos jogadores. Eles precisam de tempo para conhecer colegas e ideias, e também é importante que todos possam descansar física e mentalmente dos treinos e jogos.»

Clayton vai continuar no Rio Ave após fecho do mercado

«Manter o Clayton é realmente importante. Ele tem um toque de ouro na área e merece os prémios que recebeu. Mas não é apenas pelos golos que contribui, é também pela confiança que transmite ao grupo e pela forma como referencia o ataque.»

Lesão grave de Bakoulas

«Passei por três lesões de ligamentos cruzados e sei o quão difícil é manter a mente forte. O Bakoulas é alguém que conheço bem e acredito que vai lidar com esta fase, voltando ainda melhor do que era antes.»