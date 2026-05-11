Liga
Há 1h e 45min
Marinakis e Textor em Vila do Conde a assistir ao Rio Ave-Sporting
Proprietário da SAD vilacondense está em Portugal, assim como o norte-americano
Estádio dos Arcos, Vila do Conde
Proprietário da SAD vilacondense está em Portugal, assim como o norte-americano
Estádio dos Arcos, Vila do Conde
Evangelos Marinakis, proprietário da SAD do Rio Ave, está presente no Estádio dos Arcos.
O dirigente grego está num dos camarotes do estádio para assistir ao vivo ao Rio Ave-Sporting, jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga.
Além de Marinakis, também o empresário norte-americano John Textor, que já esteve interessado na SAD do Benfica e que é dono do Botafogo, se encontra na tribuna.
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