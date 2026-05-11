Evangelos Marinakis, proprietário da SAD do Rio Ave, está presente no Estádio dos Arcos.

O dirigente grego está num dos camarotes do estádio para assistir ao vivo ao Rio Ave-Sporting, jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga.

Além de Marinakis, também o empresário norte-americano John Textor, que já esteve interessado na SAD do Benfica e que é dono do Botafogo, se encontra na tribuna.