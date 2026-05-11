Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, em conferência de imprensa, após a derrota (4-1) na receção ao Sporting, na 33.ª jornada da Liga. O técnico dos vilacondenses elogiou o comportamento da equipa, mas lamentou a falta de eficácia. O treinador grego também abordou a presença de Evangelos Marinakis nas bancadas.

Sentiu-se impotente?

«Estou desapontado, mas não quero criticar as decisões, deixo para vocês. Foi um grande jogo para se ver e, quando assim é, temos de manter o nível até para melhorar a Liga. A Liga Portugal é espetacular, com jogos competitivos, bons jogadores e bons treinadores.»

Rio Ave construiu com qualidade desde trás e papel dos jogadores de ataque

«Queríamos deixar os centrais desconfortáveis e estivemos bem, criámos uma caixa com o Blesa e o Tamble e atacámos os espaços com os extremos. Gerimos isso muito bem. Se analisarem os nossos últimos jogos é tudo sobre a última decisão. Tivemos boas oportunidades na primeira parte. Fomos competitivos. É assim que quero que jogue a minha equipa. Se analisarem o nosso processo, como progredimos no último mês, estou satisfeito.»

Lance do penálti e cartões vermelhos

«Estou muito orgulhoso da exibição do Rio Ave, pela forma como os nossos jogadores geriram o jogo. Tenho de respeitar a decisão, são as regras do jogo.»

Bom momento da equipa e como foi ter Marinakis nas bancadas

«Vou começar pela segunda. Marinakis tem o respeito de todos, sabe muito de futebol e estamos muito felizes por tê-lo aqui. É um grande líder e motivador, foi uma motivação extra. Sobre a primeira pergunta, quando falamos de valores, falamos de trabalho. Sempre mostrei que sou muito estável na forma como me comporto e acredito em mim e nos meus, na confiança que tenho dos jogadores, da direção, dos adeptos. O Rio Ave está na direção certa, estou muito otimista.»