Declarações de Mário Silva, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-0) frente ao Sp. Braga:

«Sabemos que o Braga é uma equipa forte, com bons executantes, uma equipa muito organizada e a primeira parte teve um Rio Ave superior. Conseguimos chegar perto da baliza, criámos situações de perigo mas não conseguimos concretizar. Acabámos por sofrer um golo contra a corrente do jogo. Se havia alguém que estava por cima éramos nós, mas o futebol é isto: eficácia. Sabíamos que tínhamos de estar a um bom nível, mas não conseguimos concretizar e as coisas tornaram-se mais difíceis».

[Gelson Dala não é ponta de lança. Ponderam ir ao mercado?] «Não gosto de falar do mercado, ainda faltam uns dias. O Gelson Dala tem sido aposta porque acreditamos que com as características dele podemos tirar proveito em termos ofensivos, da criação de espaços para ele e para outros poder aproveitar. A estratégia passava por atrair com o Gelson e apostar na profundidade. No jogo anterior as coisas correram bem e ele foi protagonista, hoje fez um bom trabalho, mas não conseguimos marcar. Faz parte da estratégia. É um processo coletivo. Se conseguimos criar e ter oportunidades temos de as marcar, seja quem for, os avançados ou os médios. Temo de continuar a trabalhar, era preocupante se não criássemos, preocupa-me não fazer, mas a equipa cria e tenta e as coisas vão correr melhor no futuro».

[Situação preocupante não marcar nas últimas quatro jornadas?] «Preocupava-me muito se não conseguíssemos criar situações. Em todos os jogos conseguimos criar situações. Em todos os quatro jogos tivemos oportunidades. Estamos a fazer um trabalho sério, honesto e acreditamos que podemos fazer mais e melhor. Acredito que as coisas vão mudar, são fases».